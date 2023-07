Football (D2 ACFF): Warnant a repris mais ne semble pas prêt

Une fois n’est pas coutume, c’est sur le terrain synthétique de Templiers/Nandrin que Stéphane Jaspart avait décidé de convoquer ses joueurs ce samedi matin en vue d’un premier retour au contact avec le ballon. Au programme: courses, exercices de mobilité et différentes possessions afin de retrouver des sensations dans les jambes. Et pour les dix-sept Warnantois présents à l’entraînement, l’ambiance était de mise. Sourire, blagues à profusion et convivialité pour les nouveaux venus, dont trois tests, bref tous les éléments qui ont permis à l’équipe de remporter haut la main la D2 ACFF la saison dernière.