Inès Piret championne d’Europe… de l’Ouest, met le cap sur l’Euro U22 de beach-volley

En phase de poule, le duo a remporté toutes ses rencontres face à la Suisse, les Pays-Bas et la France, ne concédant qu’un seul set. En quart de finale, Inès et Annelore ont vaincu une autre équipe belge puis une seconde fois des Néerlandaises en demi. Le titre de championne, en finale, s’est joué contre les Françaises croisées en poule. Avec, cette fois, un score de 2-0 et plus 2-1.

"La demi et la finale ont été très serrées. Il fallait se battre sur tous les points. En jouant mal, nous aurions clairement pu perdre", souligne Inès Piret.

Désormais, direction la Roumanie pour l’Euro U22 avec un départ ce 24 juillet 2023. "L’an passé, la Belgique avait terminé 17e de cette compétition – c’était avec Annelore et une autre fille. Nous espérons faire mieux. Peut-être atteindre la neuvième place. Le plus haut serait pour moi la 5e, mais je pense que ce sera trop compliqué."

La Thimistérienne espère par ailleurs être qualifiée pour l’Euro U18, la réponse devrait tomber dans les prochains jours.