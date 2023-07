Anaëlle Keutiens, une francophone à l’Euro de basket en Turquie

”Tout se passe très bien pour Ana qui a réussi son année et, qui a quand même 15 heures de basket par semaine, sans compter ses formations et autres entrainements en club”, signale sa maman, Delphine Keutiens. Sa jeune fille qui aspire bien évidemment à devenir professionnelle dans le ballon orange, espère évidemment atteindre le basket féminin pro et, pourquoi pas, à Liège bien entendu.

”J’y évolue en U19, une catégorie plus haut que mon âge et en R2. Mais parfois aussi en R1. Il est évident que j’espère atteindre la D1 pro, signalait-elle avant de nous expliquer comment elle a obtenu sa toute première sélection pour défendre les couleurs noire, jaune et rouge dans quelques jours. Ce n’est qu’à partir des U16 que des sélections nationales sont possibles. Ici, j’étais passée par une sélection régionale à la base dans laquelle certaines filles étaient repérées pour participer à des entrainements nationaux. La fédération a, alors, ensuite retenu 14 joueuses pour n’en prendre que 12 à l’Euro dont je fais partie ! Je suis très heureuse et ai hâte d’y être. Je me réjouis de représenter mon pays. Je suis la seule francophone du groupe, mais cela ne me pose aucun souci. Je m’entends très bien avec les autres filles. Le coaching est en anglais et si j’avais besoin d’une précision, le coach (NdlR : Aurélien Garraux) me le précise alors en français. À l’école, je parle et apprends l’anglais et donc, ce n’est pas un problème pour moi.”

Anaëlle a pu, ces derniers temps, préparer son Euro en Turquie (du 9 au 20 août prochains) avec les 11 autres demoiselles lors de stages en Allemagne, puis en Finlande avant de partir, la semaine prochaine, en République Tchèque pour enfin atterrir sur le sol turc (à Izmir) et jouer son premier Euro ! Inconditionnelle de Julie Allemand, la jeune liégeoise sait qu’elle ne sera pas dans le “5 de base”, “mais je joue très souvent 15 minutes dans les matches”, concluait-elle tout sourire et motivée comme jamais !