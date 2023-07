Cédric Motieh (RFCL) fait partie du 4x100 junior qui vient de se qualifier pour l’Euro

Cet été, bingo. Motieh fait en effet partie du relais 4x100 junior qui vient de réaliser le minima qualificatif pour l’Euro junior qui aura lieu début août… à Jérusalem.

”Ce relais est un projet initié en mai dernier par Serge Moreau, nous indique-t-il. Au départ, nous étions sept. Les quatre meilleurs ont été retenus sur base des chronos de début d’année. J’avais le quatrième, donc c’était ok pour moi. À Mol, où nous avons réussi le minima le week-end dernier, c’était déjà la 5e course de la saison. Moi ? Je suis toujours aligné comme troisième relayeur…”

L’équipe (Cédric Verschueren/ACW, Ibrahima Camara/DACM, Cédric Motieh/RFCL et de Luca Laurent/SMAC) a couru en 40.59, contre 40.72 demandé. Suffisant pour que la Belgique puisse encore envoyer sur la scène étrangère un team, spécialité où elle est en train d’exceller, que ce soit en 4x100 ou en 4x400. “J’aime vraiment bien cette ambiance d’équipe”, reprend l’athlète liégeois.

”L’entente entre nous est idéale. Et puis on se donne à fond pour l’équipe ce qui, clairement, nous permet de nous améliorer individuellement. Un coup de mou ? Pas l’envie d’aller s’entraîner ? On surmonte cela car cela n’engage pas que nous. Si on n’est pas bon, l’équipe sera moins bonne. Donc on se bat…”

Cédric, qui n’a pas encore amélioré ses chronos sur 100 et 200 mètres cette année, profitera d’ailleurs de cette dynamique en fin de saison pour essayer de le faire.

”C’était convenu ainsi avec mon entraîneur, fait-il. D’abord la priorité sur le relais, avec une possible qualification. On se voit quasi chaque semaine depuis des mois à Louvain-la-Neuve. C’est chouette, mais c’est un gros investissement en temps. Après Jérusalem, je m’attaquerai à mes chronos individuels…”

Dernière chose : le team n’a pas encore de nom, contrairement aux Tornados (4x400 seniors), aux belgian Cheetahs (4x400 dames) ou encore Belgian Falcons (4x100 seniors). “On va peut-être en chercher un, conclut notre interlocuteur. Mais chez nous, en juniors, cela ne dure que deux ans, contrairement aux toutes catégories. Ainsi, l’an prochain, trois des quatre relayeurs passeront espoirs. Je serai le seul à rester…”