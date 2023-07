Dans un match agréable, Liège et Seraing partagent (2-2) en préparation

Liège semble un petit peu plus avancé dans son idée de jeu, notamment grâce à un onze de base qui se connaît bien. Les Sang et Marine ont multiplié les rapides transitions vers l’avant et auraient pu alourdir le score en première période avec un petit peu plus de réalisme. Cascio a marqué des points en délivrant une passe décisive à Bruggeman après une perte de balle de Raillot, avant de trouver lui-même l’ouverture en croisant parfaitement un centre de Nyssen.

Pourtant, Seraing avait mieux entamé la rencontre, notamment en montrant plus d’impact dans les duels. Soumah-Abbad, très intéressant pendant une heure de jeu, avait ouvert le score en partant bien dans le dos de la défense liégeoise et en piquant son ballon juste au-dessus de Debaty. Serwy égalisait en fin de rencontre en profitant d’un dribble raté de Debaty dans son petit rectangle.

On retiendra également une tête de Solheid déviée sur la ligne par Wilmots (13e) ou encore la frappe de Bertaccini sur le poteau (17e). Entré à la pause, l’attaquant en test Diamanka aurait également pu faire la différence mais son tir puissant du gauche était bien dévié par Galjé (51e).

RFC Seraing : Galjé, Tshibuabua, Solheid, Trémoulet, Mansoni, Raillot (57e Douane), Cachbach (89e Bunchukov), Poaty (46e Kebe), Sissoko, Guillaume (71e Bayo), Soumah-Abbad (79e Serwy).

Liège : Debaty, Nyssen (74e Panepinto), Lambot, Bustin (46e Van Den Ackerveken), D’Ostilio (74e Massart), Merlen (46e Lioka Lima), Wilmots (46e Loemba), Mouchamps (46e Mouhli), Cascio (61e Cavelier), Bruggeman (61e Offermann), Bertaccini (46e Diamanka).

Arbitre : M. Van De Velde.

Avertissements : Raillot, Loemba, Lioka Lima.

Les buts : 39e Soumah-Abbad (1-0), 44e Bruggeman (1-1), 45e+1 Cascio (1-2), 88e Serwy (2-2).