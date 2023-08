Antoine Snyders champion de Belgique du 200 mètres : “Mon plongeon victorieux était involontaire”

Dimanche, moins d’une heure après sa 4e place sur 100 mètres, il est allé chercher son premier titre toutes catégories outdoor (après trois conquis en salle), en battant Amine Asmi et Julien Watrin. Un finish très spectaculaire, avec un plongeon sur la piste détrempée au moment de franchir la ligne…

“C’était totalement involontaire”, confie ce pilier du relais 4x100 mètres belge. “Amine et moi nous touchons en pleine course. Cela nous déséquilibre totalement, mais disons que j’ai mieux géré le plongeon que lui. Heureusement que la piste était mouillée sinon mes brûlures auraient été bien plus importantes…”

En attendant, voici l’athlète du Waco dans le même palmarès du 200 mètres que des olympiens tels les quatre Borlée (Jacques, Kevin, Jonathan et Dylan), Patrick Stevens, Cédric Van Branteghem, Julien Watrin ou encore Robin Vanderbemden.

"Je dois améliorer mon départ."

“Pourtant, la forme n’était pas optimale ce week-end”, reprend-il. “Il y avait eu un retard à l’entraînement à cause d’une semaine out en raison d’un incident domestique (grosse coupure au doigt avec un couteau en essayant d’ouvrir une… noix de coco) et puis je suis fatigué. Le relais, pour lequel j’ai été sur pas mal de meetings, en Belgique et à l’étranger, est exigeant. Les compétitions, mais aussi ces entraînements tous les mardis soir à Herentals. Je dois maintenant prendre le temps de récupérer, mais il y aura encore d’autres compétitions pour pouvoir se qualifier en vue des Mondiaux de relais, en avril 2024 aux Bahamas. ”

Comme il le dit lui-même, apprendre à ajuster sa carrière solo avec celle en relais, plus évidemment son boulot, sera une des clés de sa progression future. “Il faudra aussi améliorer mon départ”, conclut-il. “Ce week-end, sur 100 mètres notamment, ce fut assez mauvais… ”