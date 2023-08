Ilona Masson championne de Belgique du triple saut : “J’ai encore envie de profiter de mon pic de forme”

C’était donc la fête familiale à tous les étages, une fois ce titre confirmé… “J’étais effectivement bien entourée”, sourit cette étudiante en 3e et dernière année kiné. “Même mes grands-parents étaient là. Michel Boels, mon entraîneur (NdlR : celui qui était derrière la carrière de la recordwoman de Belgique Svetlana Bolshokova avec 14m55), aussi. Il nous a d’ailleurs confié que c’était un des moments parmi les plus émotionnels de sa carrière de coach.”

Le Flandrien est pour beaucoup dans l’éclosion de Ilona dans le triple. Lorsque celle-ci décida d’abandonner épreuves multiples et haies au profit du triple (et de la longueur dans une moindre mesure), elle en parla à François Gourmet, qui l’aiguilla vers Boels. Information gagnante.

“Cette année, malgré une blessure (NdlR : fracture de fatigue aux lombaires), il est parvenu à m’entraîner vers un plateau de forme qui m’a permis d’enfin dépasser les 13 mètres voici plusieurs semaines, puis de confirmer lors d’un rendez-vous important”, reprend-elle. “Et aujourd’hui encore, je sens que je suis encore en forme. Ce titre m’a ouvert l’appétit. J’ai envie de profiter de cette belle période. Je ne vais pas multiplier les compétitions, vu que j’ai une seconde session à passer. Mais j’espère pouvoir m’aligner au GP Mingels et au GP de la Ville de Bruxelles durant le mois d’août.”

Mieux : au-delà d’une période dans le présent, Ilona Masson révèle des ambitions futures. “Dans la foulée de mes études, je me dis que je devrais essayer une année full athlé, pour voir jusqu’où je peux aller”, conclut-elle. “Cette année, avec la blessure et les études, je n’étais pas à 100 % athlétisme, même si je m’y suis consacrée peut-être un peu trop, scolairement parlant. Pourquoi ne pas essayer, histoire de ne pas avoir de regrets plus tard.”