Après l’athlétisme et le futsal à haut niveau, Stéphan Humblet dispute les Mondiaux de cyclisme à Glasgow

Ce vendredi, Stéphan Humblet participera aux Mondiaux de Gran Fondo à Glasgow. Au menu des 230 partants de sa catégorie 50-54 (parmi lesquels l’ancien pro Alexander Vinokourov, alors que Jérôme Gilbert, frère de Philippe, participera également chez les 35-39 ans) : 160,3 km pour 1.663 mètres. Ce directeur commercial pour le Bénélux dans l’industrie pharmaceutique (bio-dermatologie) est allé chercher sa qualification tout au long de cette année grâce à de beaux résultats forgés sur diverses courses européennes. Avec les tripes. Comme pour tout ce que ce Liégeois entreprend…

guillement "J'ai toujours eu le sport dans mes tripes."

Ex-gardien réserve de l’équipe nationale en futsal

La première fois que nous l’avions interviewé, c’était il y a une trentaine d’années. Il pratiquait l’athlétisme à un excellent niveau. À l’époque entraîné par Hubert Brauers (RCA Spa) aux côtés de François Carpentier (multiples titres nationaux notamment de cross-country et une sélection aux championnats d’Europe de cross-country), il était parmi les meilleurs de la province sur 800 mètres, avec une participation à une finale des championnats de Belgique, ainsi qu’au meeting de la Golden League de Monaco. Il nous rappelle également une victoire finale au Challenge jogging de la province de Liège. Parallèlement, il jouait au mini-foot en D2 nationale (Saint Louis Beyne-Embourg) et fut même repris à l’une ou l’autre occasion comme gardien réserve de l’équipe nationale.

Stéphan Humblet sur les Crêtes de Spa ©DR

”À l’époque, je travaillais dans le Carré, à Liège, se souvient-il. Je sortais, je buvais, je fumais… Et je me blessais souvent en faisant du sport. Ma vie n’était pas facile à la base. J’ai vécu une enfance chahutée disons. J’étais livré à moi-même. J’ai payé moi-même mes études (professeur d’éducation physique), mon logement, ma bouffe. Je trimais pour ça, mais je continuais à faire du sport car j’avais ça dans mes tripes. Pour vous dire, j’ai même joué au football sur prairie à Warzée (Ouffet), club avec lequel je suis monté en 2e provinciale. J’en voulais toujours plus… Je ne faisais rien comme les autres. J’avais une énergie incroyable en moi. J’étais un rebelle…”

Entraîné par Gaetan Bille, conseillé par Damien Pauquet

Progressant dans tous les aspects de sa vie à coups de défis, l’homme s’arrêtait de pratiquer un moment le sport lorsqu’un nouveau challenge professionnel s’offrait à lui.

Le plus important fut sans doute le métier de délégué pharmaceutique. “Je ne connaissais pas du tout ce domaine, se souvient-il. C’est Raphaël Van Kerkom (ex-marathonien liégeois) qui m’en a parlé. Cela m’a intéressé parce qu’il y avait des possibilités de progression et qu’il y avait de la reconnaissance pour le travail bien fait. Je me suis donné à fond et j’ai rapidement gravi les échelons, pour être aujourd’hui directeur commercial, avec une équipe interpays à gérer.”

Au moment de cette nomination, il faisait pas mal de vélo, notamment sur le Challenge Bicyclic, où il fut leader lors de sa troisième année (2014) dans la catégorie C1.

”J’ai dû arrêter et là, sanction assez rapide : j’ai pris pas mal de kilos, fait-il. Et puis, quelques années plus tard, est arrivée la perspective de mes 50 ans. Je me suis entraîné l’an dernier pour la Cinglée du Ventoux, soit les trois ascensions différentes du Mont de Provence (140 km pour 4000 mètres de D +). J’ai mis tous les atouts de mon côté, en m’associant avec Gaetan Bille (entraîneur), Damien Pauquet (nutritionniste) et Thibaut Destexhe (kiné-masseur). Alors que l’an passé, il m’arrivait de dégommer une bouteille de vin pour le souper et que je fumais, j’ai tout arrêté d’un coup. Je suis passé à 66 kilos, alors que j’ai déjà été à 81. Après le Ventoux, je suis resté sur le vélo, pour des longues distances, des belles courses avec du D +. Je m’entraîne en essayant d’optimiser au maximum mon temps libre, en m’entourant des meilleures personnes, des meilleurs conseils.”

Ce vendredi, à Perth (Écosse), il sera 11h10 quand son peloton démarrera. Il observera beaucoup (”C’est ma première vraie année dans cette spécialité”), mais donnera tout, comme toujours. Limite au rupteur. Sous les yeux de l’un de ses deux enfants (”Mes meilleurs supporters”), il repensera peut-être aux près de 8.000 km déjà accumulés cette année. Et il savourera ce moment de sport, reconnaissant du fait que celui-ci “a toujours été son exhutoire dans la vie…”