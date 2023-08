À Visé, le mois d’août risque de filer aussi vite qu’Usain Bolt !

Pour l’URSLV et son président, l’aide financière vient donc tout droit des Caraïbes, par l’intermédiaire de la Phoenix All Star Academy, structure jamaïcaine chapeautée par la famille Bailey. Une filière qui avait déjà permis à celui qui fait aujourd’hui les beaux jours d’Aston Villa d’atterrir en Europe il y a une dizaine d’années, avec un passage révélateur par Genk. Si la négociation permet à Guy Thiry de conserver les pleins pouvoirs, on est tout de même sur un rachat conséquent des actions du club. Un bon deal ? L’avenir nous le dira. Dans un premier temps, il donnera la possibilité à Visé de répondre aux garanties financières exigées par la fédération dans le cadre de la licence.

Sur le terrain, tout ou presque reste à construire. Et surtout, les intérêts seront à marier, ce qui ne sera pas forcément une mince affaire pour donner de la consistance à l’ensemble. À l’heure actuelle, Visé dispose encore d’une poignée de joueurs sous contrat comme Essikal, Gerits, Gilon et El Khattouti et d’un staff technique à confirmer. Le deal sportif prévoit également l’intégration finale d’une dizaine de joueurs caribéens. De jeunes éléments, inconnus au bataillon et dont le niveau pour la N1 reste à démontrer, amenés à composer une bonne partie du futur noyau A des Oies. Et le reste ? Il s’agira, sans trop traîner, de dénicher les bonnes pioches, des plus-values en test ou libres sur le marché, en phase avec le projet. En bord de Meuse, le mois d’août risque de filer aussi vite qu’Usain Bolt à son époque. Sans faux départ si possible !