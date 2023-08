Redoutable d'efficacité après le repos, le RFC Liège s'impose à Maastricht (1-3)

D'Ostilio, d'une jolie frappe croisée au ras du sol, avait répondu au but inscrit d'entrée de jeu par Slegers, d'un non moins magnifique tir enroulé. Si le marquoir indiquait toujours une parité au repos (1-1), le MVV avait davantage maîtrisé son sujet, en affichant notamment une supériorité technique dans l'entrejeu.

Merlen et Mouhli cédaient leur place à Cascio et Loemba dès la reprise. Le dernier cité, en ajustant parfaitement Matthys de près, traduisait rapidement un jeu offensif plus incisif côté liégeois. Bertaccini lui emboitait le pas et l'efficacité des Sang et Marine leur offrait un avantage de deux buts! A l'inverse d'un adversaire nettement moins adroit quand il s'agissait de profiter d'une approximation de Lambot, réparée par Bustin puis le poteau (85e)!

Si l'heure de vérité n'a pas encore sonné, le RFCL signe son sixième succès en huit rencontres de préparation. Le moral au beau fixe à Rocourt.

MVV - RFC Liège 1-3

MVV: Matthys, Schenk, Coomans, Aktas, Zeegers (46e Labylle), Kleinen (46e El Basri), Souren, Buifrahi, Kostons, Slegers, Livramento (65e Maho).

RFC Liège : Debaty, D'Ostilio, Bustin, Lambot, Nyssen, Wilmots, Merlen (46e Loemba), Bruggeman (78e Lioka Lima), Mouchamps (78e Cavelier), Mouhli (46e Cascio), Bertaccini (78e Mputu).

Arbitre: M. Hensgens.

Avertissements: Bertaccini, Cascio.

Les buts: 6e Slegers (1-0), 24e D'Ostilio (1-1), 59e Loemba (1-2), 63e Bertaccini (1-3).