De Froidmont avant les Mondiaux de VTT à Glasgow : “Je suis dans des conditions pour faire quelque chose de pas mal”

Pierre De Froidmont, actuel 7e mondial, peut raisonnablement envisager un podium (5 premières places en VTT) sur la pièce principale au programme, à savoir le long, prévu samedi (15h30). Une médaille ? Plus que difficile, sachant deux choses :

Une “plaque” pour un Belge lors d’un mondial, ce n’est plus arrivé depuis Lugano 2003 (Meirhaeghe 1 et Paulissen 3),

Avec les routiers van der Poel et Pidcock présents, les places risquent d’être hors de prix pour lui.

En attendant, le Theutois se présente en Ecosse dans de très bonnes conditions, à la fois physiques et mentales.

Voici deux semaines, pour la première fois depuis qu’il a quitté la catégorie des juniors en 2015, il est en effet devenu champion de Belgique. C’était à Houffalize, à l’issue d’une course qu’il a gérée, et maîtrisée, de main de maître. Laissant Jens Schuermans, son grand rival classé actuellement 8e à l’UCI et qui restait sur 3 titres consécutifs, à 2’10 sur 1h24 de course…

“Quelques jours par an, vous avez l’impression d’être dans un flow, une espèce de tunnel où tout va bien”, nous expliquait-il ce jour-là. “Avant la course, j’étais en confiance. Je savais que si je faisais ce que je devais faire, cela se passerait bien. Ce sont de belles sensations, évidemment mes préférées… ”

Des paroles et des actes qui avaient rassuré. Après un début de saison correct sans être extravagant (4 victoires tout de même, mais un seul top dix sur les quatre manches en Coupe du monde), il nous avait confié avoir connu un gros coup de mou en juin, avant de partir 3 semaines en Italie pour un stage en altitude. “Là, je me sens dans des conditions pour pouvoir faire quelque chose de pas mal à Glasgow”, s’était-il repris après avoir validé ses sensations à Houffalize…