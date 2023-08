Le Youtubeur Loris Giuliano va-t-il investir à Stockay ?

Vidéaste fort de 1,6 million d’abonnés sur YouTube, ce Français de 29 ans s’est fait connaître en lançant sa propre chaîne qui cartonne avec, entre autres, des micros-trottoirs. Ce Montpelliérain s’est aussi spécialisé dans des sujets liés à la vie et la culture française, notamment dans le domaine des violences policières. La saison passée, il était actif à Durbuy où il occupait un rôle dans le staff. Il a notamment coaché l’une ou l’autre rencontre en championnat.

Une première encourageante

Il y a quelques jours, le Français a rencontré Jean-Pierre Dalla Costa, le président stockali afin d’envisager une possible collaboration. “Oui, on s’est vu et ça s’est bien passé, confirme l’homme fort de Stockay. Attention, que les choses soient claires : le Français ne viendrait pas à Stockay pour me remplacer mais bien pour apporter son aide comme un sponsor traditionnel, j’ai envie de dire. Je compte bien rester actif au club à l’aube d’une belle saison en D2 ACFF qui nous attend encore. On va voir comment on peut s’arranger avec cet investisseur qui, semble-t-il, a la cote auprès des jeunes. Cela pourrait donner une image un peu différente de Stockay. La porte est grande ouverte. Je ne l’ai jamais caché. Mais je répète : je veux rester à la barre et donner à mon club encore plus de moyens pour progresser…”

En l’état actuel des choses, rien n’est donc officiel et sûr mais disons que les choses sont bien lancées. “On n’a pas fixé de date mais il est a priori prévu qu’on se revoit prochainement mais cette fois à Paris, poursuit Jean-Pierre Dalla Costa. On verra alors si on peut aller plus loin en fonction des aspirations de chacun. On s’est rencontré dans un bon climat avec des envies claires de chaque côté d’avancer ensemble. On va donc dire que c’est de bon augure pour la suite. “Une suite encore en pointillé donc mais qui pourrait permettre à Stockay de franchir encore un palier.