La meneuse des Red Cats Julie Allemand s’est arrêtée à Villers lors d’un entraînement avec Thibaut Petit

Meneuse de notre équipe nationale, championne de France en titre avec le club de Lyon du mythique Tony Parker, Julie Allemand est, elle aussi, en pleine préparation. “Je pars prochainement pour aller rejoindre mon club et débuter la saison. Après une petite pause après les Championnat d’Europe, j’ai commencé ma préparation physique et je m‘entraîne énormément individuellement. Cela me permet de progresser, de revenir en forme et d’ajouter d’autres armes dans mon jeu. J’ai toujours eu une bonne relation avec Thibaut et il a accepté de me donner une séance essentiellement axée sur le shoot. Ce travail individuel est très important pour tout basketteur pour gommer ses défauts et accentuer ses forces “, nous confiait la meneuse de 27 ans.

Et Thibaut Petit de remettre ce moment dans un contexte. “Julie est une personne exceptionnelle dotée d’une volonté sans faille. Elle a une discipline que personne ne peut la faire dévier. Elle a planifié son intersaison et s’entraîne constamment, c’est pour cela qu’elle progresse toujours et qu’elle atteint ses objectifs. Je l’ai trouvée énormément changée, encore plus mature, déterminée mais aussi sereine. Physiquement elle est impressionnante et un exemple de détermination, derrière une personnalité souriante et attachante. Nos jeunes ont eu de la chance de pouvoir la croiser. “