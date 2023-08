La Liégeoise Océane Prenen signe au White Star Woluwe : “Je retrouve des amies du Standard”

Depuis ce lundi, sa signature au White Star Woluwe a été rendue officielle par le club, même si tout était déjà réglé depuis un petit temps. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’Océane était dans le viseur depuis bien longtemps. “Après une saison à Gand, le club m’avait contactée. Mais j’étais toujours sous contrat et je ne voulais pas partir. Dès qu’elle a appris mon départ des Buffalos, la coach m’a recontactée.”

Et la défenseure de 18 ans a directement été attirée par le projet. “Il y a de belles ambitions, avec pas mal de jeunes. Le club possède le statut d’amateur mais c’est uniquement financier. Il évolue tout de même en Super League et tout y est plutôt professionnel. En plus, j’y retrouve d’anciennes amies du Standard.”

Après un passage à Aywaille où elle a terminé la saison écoulée, Océane redécouvre donc le plus haut niveau et peut encore rêver d’un futur radieux, même si elle cumule football et vie professionnelle. “À Aywaille, je voulais prendre du plaisir dans l’équipe de mon sponsor et, surtout, rester en forme. J’ai d’ailleurs continué les entraînements avec mon préparateur physique et le football en salle. Actuellement, je travaille dans une boucherie en région liégeoise et je fais les trajets régulièrement avec mes coéquipières grâce à une voiture mise à disposition par le club. J’espère encore grandir en Super League, mais tout dépendra du projet et de ce qui est possible avec le travail. Pour l’instant, je me sens bien à Woluwe.”