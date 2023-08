Grégory Proment évoque la reprise du championnat à Seraing : “Je n’ai pas chauffé mes joueurs avec le derby”

Le technicien de Seraing aurait pourtant quelques raisons d’émettre des réserves à l’aube de la reprise du championnat. L’arrivée des cinq joueurs sénégalais de Génération Foot – l’antenne africaine du FC Metz – est sans cesse repoussée à cause de difficultés administratives et plusieurs éléments de son onze de base (dont Mansoni) pourraient encore déménager d’ici la fin du mercato. “Oui, le Seraing de ce vendredi ne sera pas identique à celui que vous verrez dans un mois mais je ne réclame pas de patience pour autant. Les joueurs présents ont la capacité d’être performants. Nous n’allons donc pas nous cacher”, affirme le coach sérésien.

guillement "J’aimerais voir mes joueurs développer du jeu et prendre des risques."

L’ambition est affichée : proposer un jeu plus attrayant pour réconforter un public qui a souffert tout au long de la dernière saison. “Je le dis sans vouloir critiquer ce qui s’est passé lors des douze derniers mois car je faisais aussi partie du staff. Cette fois, j’aimerais voir mes joueurs développer du jeu et prendre des risques. Parfois, cela causera des pertes de balle, parfois cela permettra de créer une belle action et d’aller jusqu’au bout. Je suis conscient de ne pas avoir des joueurs de Ligue des Champions, il faut donc accepter les erreurs… à partir du moment où ils ne les reproduisent pas. Sinon, ce sont des ânes (sic). ”

Les supporters réclament des chevaux de course, surtout pour la venue du Standard. Certes, ce derby inaugural face aux U23 liégeois aura moins de saveur que les affiches des glorieuses années '80 et '90 mais le génie de Jules Bocandé, les réflexes de Peter Kerremans et les déhanchés de Wamberto seront certainement présents dans toutes les mémoires lorsque les nostalgiques rembobineront le fil de leurs souvenirs. “Pour qu’un derby vive, il faut retrouver de nombreux joueurs du cru sur la pelouse, ce qui n’est pas le cas chez nous. Personnellement, j’aime cette notion de derby. Quand j’ai quitté ma région parisienne pour arriver à Metz, on m’a directement prévenu qu’il fallait absolument battre Nancy. Heureusement, on a souvent pris les trois points… comme il y a deux mois chez les vétérans, sourit le coach. J’ai toujours pensé que pour les joueurs de notre niveau, les derbies étaient les plus beaux matchs de la saison. Avec Metz, on pouvait être dernier mais quand même aller battre Nancy qui se battait en haut de tableau. Dans ce genre de rencontre, il n’existe pas de résultat prédéfini. ”

Cette logique s’est vérifiée l’année dernière, lorsque Seraing s’est imposé à Sclessin (0-2) au bout d’une rencontre maîtrisée de bout en bout. Pourtant, le staff n’a pas cherché à faire monter la pression dans la tête de ses hommes en leur rappelant l’importance de ce derby. “J’aurais pu les chauffer depuis le début de la semaine mais le risque était qu’ils jouent le match avant même le coup d’envoi. Cela m’est déjà arrivé quand j’étais plus jeune. Résultat : j’étais nul. Certains pourraient également être remontés comme des pendules et prendre une rouge après cinq minutes. Je ne suis pas persuadé que notre équipe soit capable de gérer ce type d’émotions. ”

Grégory Proment serait déjà plus que satisfait de la voir développer ses idées de jeu pendant nonante minutes. Histoire que sa première rencontre à la tête d’une équipe professionnelle reste un souvenir mémorable. “Je suis toujours excité quand le championnat reprend. On verra si mes idées qui ont marché avec les jeunes peuvent fonctionner avec des pros. ”