Le RFC Liège prêt à lancer sa saison : “La D1B, ce n’est pas une partie de plaisir”

L’équipe le sera également. La campagne de préparation a été positive, avec des succès de prestige à Eupen, Willem II ou encore Maastricht. Les résultats sont anecdotiques mais ils témoignent de la solidité liégeoise. “Nous avons bien travaillé physiquement et les nouveaux se sont bien intégrés”, explique Benjamin Lambot.

Ces ingrédients ne seront pas superflus dans une antichambre où le niveau n’a jamais semblé aussi important. Beveren, Zulte Waregem, Deinze et Lommel sont ambitieux, tandis que les équipes de jeunes ont pris une année d’expérience supplémentaire. “J’ai connu la D1B avec huit clubs. Depuis, le niveau n’a cessé de croître et selon moi, les deux premières divisions font partie d’un seul groupe, où seuls les détails font la différence. Cette année, nous allons jouer contre des gars qui disposent de dix ou quinze années d’expérience au plus haut niveau”, poursuit le défenseur.

guillement "Il faut se comporter comme des professionnels."

Benjamin Lambot et Gaëtan Englebert disposent du vécu nécessaire pour alerter les novices. Les matchs “faciles” de Nationale 1 n’existeront pas à l’étage supérieur. “L’heure et demie que nous passons sur le terrain, à l’entraînement ou en match, doit être prise avec sérieux. Il faut se comporter comme des professionnels sur le plan mental, physique, technique et physique. Tout le monde doit élever son niveau”, confirme le coach.

Son défenseur acquiesce. “La D1B n’est pas une partie de plaisir. L’an dernier, on pouvait se dire que si on ne faisait pas les deux ou trois mètres nécessaires, un autre allait venir nous prêter main-forte. Il faut changer d’état d’esprit et je sens que petit à petit, certains se réveillent. ”

Liège dispose d’arguments pour vivre une saison loin du stress de la lutte pour le maintien. Rocourt s’est transformé en forteresse, notamment grâce à un public qui joue son rôle de douzième homme à la perfection. “Cela fait dix ans que je suis au club et que les supporters réclament notre retour chez les professionnels. C’est chose faite. Si on se réclame supporter, alors il faut être présent au stade ce samedi”, confirme Gaëtan Englebert.

Le soutien populaire sera indispensable, surtout lorsque les Liégeois vivront des moments difficiles. Contrairement à l’an dernier, la possession du ballon ne sera pas toujours en faveur du matricule 4. “Nos amicaux contre Willem II et Maastricht, deux équipes techniques qui aiment avoir la balle, ont prouvé que nous étions capables de subir et de jouer sur notre force, le contre. Pour autant, nous devons garder notre philosophie et essayer de poser notre jeu”, reprend Benjamin Lambot.

Cette envie pourra être vérifiée dès la réception de Dender, un adversaire solide qui “continue sur sa lancée de la fin de saison dernière”, analyse le coach. “Cette équipe sait être patiente, solidaire, organisée et présente aux bons moments. ”