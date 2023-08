Le Stade Verviétois se qualifie pour la "der" au Val Fassotte: "Garder le zéro était le but"

Avant cette action décisive, les échanges s’avèrent équilibrés. Bien en place, les visiteurs laissent peu d’espace aux joueurs de Christophe Kinet. Il faut patienter jusqu’à la 18e pour voir une occasion… et elle est à l’actif de Biesme: sur un centre de Descarpentries, Pratz, pourtant bien mis, frappe à côté. À partir de la demi-heure, les Verviétois réagissent: Muaremi enroule mais pas assez (32e), Akdim se jette sur un centre en vain (39e) puis Clerbois balance au-dessus avec sa tête (41e).

Après les oranges, la délivrance arrive rapidement: 55e, Demarteau élève le cuir sur la tête d’Akdim qui transforme: 1-0. Trois minutes plus tard, le doublé est manqué d’un rien.

D’autres opportunités se présentent aux locaux, manifestement moins fatigués que leurs opposants: un coup-franc direct de Demarteau, un tir d’Akdim écarté de justesse par le portier visiteur (à créditer d’une belle prestation) ou encore un face-à-face loupé par Ganiji, monté au jeu en seconde période.

Malgré une tentative de rush final de Biesme, le marquoir ne bouge plus. Les Stadistes, sous les yeux de leurs co-présidents Jean-Claude Bodson et Raphael Boccardo, passent au tour suivant.

"Pour notre dernier match officiel au Val Fassotte, se qualifier et garder le zéro derrière était le but, je suis satisfait. C’est important de construire en partant de la base, c’est-à-dire la défense", commente l’entraîneur des vainqueurs Christophe Kinet. "Notre système se met petit à petit en place. Il nous a manqué la justesse dans les 30 derniers mètres. Nous avons pas mal de nouveaux, des automatismes doivent encore être trouvés. Dans ce type de match, le plus dur est de mettre le 1-0… puis de marquer pour être à l’abris. Nous avons eu huit, dix occasions: nous aurions du marquer deux voire trois fois et ainsi être à l’aise."

Au 4e tour, les Verviétois iront donc défier Cappellen dimanche prochain. Yilmaz, blessé, devrait à nouveau être absent pour l’occasion.

STADE VERVIÉTOIS: Rico-Garcia, Courail, Biondolillo, Clerbois, Manfredi, Fransolet, Muaremi (71e Borel Palm), Ceylan, Vaccaro, Demarteau (83e Deflandre), Akdim (83e Deflandre).

BIESME: Saieva, Mollet, Fabris (81e Nitelet), Wackers, Pratz, Lotte, Graulus (75e Dubois), Descarpentries (63e Lambert), Lisot (45e Depaemelaere), Blanchard, Lambot (63e Deppe).

Arbitre: M. El Aayachi Agarbi.

Avertissements: Graulus, Lisot, Blanchard.

Le but: 56e Akdim (56e, 1-0).