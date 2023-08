Devant une chambrée de plus de 100 personnes payantes dont un très fort contingent anversois venu avec un kop haut en couleur, les Rats ont très vite trouvé l’ouverture suite à un coup de coin repris victorieusement par la tête de Damblon après seulement 7 petites de jeu (1-0). Les protégés de Miceli tentaient bien d’enfoncer le clou mais sans trop de précision et Tietcheu devait sauver les siens en intervenant à même la ligne de but avant que Damblon ne manque la conversion d’un coup de pied de réparation logique.

La seconde période allait être plus riche en émotions avec notamment un adversaire plus agressif et des supporters adverses un peu éméchés. Retie se retrouvait en infériorité numérique suite à l’exclusion de Gijs pour un coup porté à Doneux, obligé de céder sa place.

Sur une nouvelle phase arrêtée, Tietcheu émergeait de la tête pour mettre les siens sur du velours (2-0)

Dans la foulée, les Anversois réduisaient la mise suite à une tergiversation défensive et redonnaient du suspense à une partie guère emballante (2-1)

Cusumano devait lui quitter la surface de jeu suite à un second bristol jaune stupidement concédé à deux minutes du terme. Il fallait ensuite que Rausin sauve les siens face à Keusters venu seul devant lui.

Les Rats l’emportaient finalement sans gloire après avoir donc vaincu le signe indien. En effet, depuis la saison 2018 - 2019, Hamoir n’avait plus franchi un tour de la coupe de Belgique et se retrouve donc au quatrième tour.

Il n’empêche que les sympathisants hamoiriens sont en droit de s’attendre à nettement mieux lors des prochaines sorties.

HAMOIR : Rausin, Masset, Tietcheu, Sablone, Fransquet, Doneux (65e Dianda), Lecerf (79e Hamid), Dago (49e Colson), Cusumano, Donlefack, Damblon.

RETIE : Veraghtert, Van Herck, Geudens, Breugelmans (51e Van Dael), Hermans, Noeyens (71e R. Schuermans), Vos (75e Gevers), Giijs, Rommes, J. Schuermans (75e Keusters), Maes.

Arbitre : M. Counen.

Avertissements: Veraghtert, Noeyens, Sablone.

Exclusions: 64e Gijs (directe), 88e Cusumano (2 j.).

Les buts : 7e Damblon (1-0), 71e Tietcheu (2-0), 80e Van Dael (2-1).