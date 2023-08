Un nouvel import canadien arrive chez les Bulldogs de Liège

Il n’y avait par contre pas encore de sang frais dans la formation liégeoise. Mais c’est désormais chose faite avec l’arrivée actée de l’import canadien Kurt Sonne. À 27 ans, il apporte dans ses bagages un CV bien costaud. “Au cours de la saison 2021-2022, il a terminé meilleur buteur de la D2 française et deuxième meilleur pointeur de sa ligue, lui permettant de jouer en D1 française lors de la saison 2022-2023. Il a été formé en NCAAIII de 2016 à 2020 où il a, là aussi été meilleur buteur de son équipe universitaire lors de sa dernière année”, explique le club rouge et bleu.

Le hockey, Kurt l’a dans la peau depuis toujours puisqu’il fait partie d’une famille de hockeyeurs. “L’un de ses frères, Brett, a été drafté en NHL par l’équipe de St Louis Blues et a joué avec l’équipe junior du Canada. Son autre frère, Brennan, a été joueur professionnel avant de devenir entraîneur en WHL et en ligue Magnus.”

En signant, le nouveau buteur de l’Enfer du Longdoz a adressé ses premiers mots aux fervents fans des Sang et Marine : “Je suis très excité de venir jouer devant les fantastiques supporters de Liège et d’être un Bulldogs. J’espère avoir une saison aussi réussie cette année et j’ai hâte de commencer. ”

Il se pourrait bien que Kurt Sonne soit la seule arrivée de cet été chez les Liégeois qui auront donc un visage semblable à celui de la saison dernière, dans une compétition de Beneleague qui sera, elle, un peu différente. Le calendrier sera connu dans les prochains jours, alors que les Bulldogs participeront aussi à la Continental Cup.

15 joueurs ont déjà prolongé

En plus des coachs Ulrich Egen et Gint Brikars, 15 joueurs ont déjà renouvelé leur contrat. Il s’agit de : Bryan et Andy Kolodziejczyk, Frank Neven, Milan Jurik, Olaf Schoningh, Cedric Delmarche, Troy Passingham, Boet Van Gestel, Renzo Meulenbeek, Levi Smeets, Sam Taci, Jordan Paulus, Michael Distate, Julein de Vriendt et Oscar Delbrassine. D’autres noms devraient suivre jusqu’à la présentation officielle de l’équipe prévue au début du mois de septembre.