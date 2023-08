Du sang neuf… et du travail à l’URSL Visé

Dimanche, le club affronte Tournai en Coupe de Belgique. Reste à savoir quels seront les noms à coucher sur la feuille car, pour l’instant, il semble difficile de trouver suffisamment de joueurs sous contrat. Les tests sont nombreux lors des entraînements et des amicaux mais les annonces officielles se font attendre. Pour diriger l’équipe, une chose semble actée depuis un certain temps : José Riga sera toujours à la barre. “Il devient également directeur sportif”, précise Guy Thiry.

Au niveau de la formation des dames, tout semble plus stable et concret que chez les hommes. L’équipe débarque en P2B pour participer ainsi officiellement à une compétition après quelques mois de préparation.

Si le chantier sur le plan sportif se fait discret, c’est dans les bureaux que les choses semblent avancer plus vite puisque deux grands changements ont été actés. “Pierre-Olivier Dirix rejoint le club pour s’occuper de la communication (NdlR : il remplace Yannick Goebbels, remercié) via les réseaux sociaux, le site internet et avec la presse. Un nouveau site contenant l’actualité et toutes les informations pratiques sera en ligne au début du mois de septembre. Sur le plan commercial, nous actons le retour de Pino Dimonopoli en tant que directeur marketing et commercial”, poursuit Thiry, qui assure “continuer quotidiennement à faire progresser le club.”

De belles choses qu’il va maintenant falloir mettre en place et concrétiser pour tenter d’être compétitif en Nationale 1.

Autre nouveauté cette saison, Visé devra partager ses installations avec l’équipe B du Standard, en plus de Richelle. Ce qui demandera davantage d’organisation.