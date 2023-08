Grégoire Destexhe sur son “élan” au Maquisard

”Avec autant de voitures, le challenge était de permettre aux concurrents d’effectuer un maximum de montées”, expliquait heureux Robert Vandevorst, le président de l’Écurie du Maquisard. “Le nombre de voitures non-immatriculées étant aussi en augmentation, il nous a fallu plusieurs fois interrompre les montées pour permettre à celles-ci de redescendre.”

Une mission parfaitement accomplie qui a permis en fin de journée d’assister à la Montée en Or placée sous le signe du chronomètre, une autre tradition de l’épreuve. À ce petit jeu, c’est le Spadois Grégoire Destexhe qui s’est montré le meilleur au volant de sa Lotus Elan 26R. Isolé au sommet de la feuille des temps dès la première montée, il domina les deux suivantes pour l’emporter lors du Final Three, avec un temps corrigé de 1’18’’631. Il devançait une autre Lotus Élan, plus conventionnelle, pilotée par Roger Poulet, alors que la troisième marche du podium revenait à l’inusable Jean-Pierre Van de Wauwer aux commandes d’une Porsche 911 de 1973. Enfin, on retiendra aussi la superbe cinquième place au général d’Aurélie Dehaye avec une VW Golf 3 en version Kit-Car.