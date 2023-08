Un Namurois lance un site de pronostics consacré au football francophone de la D2 ACFF à la P3: "Les divisions amateurs sont souvent oubliées"

"Mon-Pronostic", un site de pronostics consacré au football amateur francophone. "Depuis plusieurs années, je suis passionné par les paris sportifs, explique cet ancien joueur de l’Arquet et Loyers qui a évolué jusqu’en P1. La saison dernière, j’ai dû arrêter le foot car je suis parti à Malte une année. Là-bas, je me suis dit qu’il fallait que je crée quelque chose de fun pour les divisions amateurs.Elles sont souvent oubliées alors qu’il existe un bel engouement."

C’est donc tout naturellement que Thomas Hachez, passionné de nouvelles technologies et de montage, s’est penché sur la chose.

"Je voulais réaliser un site propre et très facile d’utilisation", dit-il. Pour l’instant, trois provinces wallonnes sont prises en compte. "Il s’agit de Namur, Liège et le Hainaut mais je compte bien, à l’avenir, étendre le prochain aux provinces de Luxembourg et du Brabant wallon, poursuit l’investigateur du projet. Pour l’instant, je me concentre sur les séries de D2 ACFF à P3 mais je vise plus large à long terme. J’espère pouvoir évoquer les séries de P4 à Liège ainsi que le football féminin dans un avenir assez proche. Cela demande énormément de boulot mais la demande est grande."

Des prix à gagner

Concrètement, chaque utilisateur s’inscrit gratuitement en ligne et choisi un championnat. Pour chaque journée, trois choix s’imposent: 1, pour la victoire du club évoluant à domicile, X, pour un partage ainsi que 2, pour la victoire du club évoluant à l’extérieur. Chaque semaine, les pronostics sont ouverts du lundi au vendredi jusque 18h pour le match du week-end.

"Mon objectif est que ce soit très simple et que ça ne prenne pas longtemps. C’est destiné à tout le monde", explique Thomas Hachez. Tout au long de la saison, un classement de régularité sera organisé avec plusieurs cadeaux à la clé. "Un pronostic gagnant rapporte trois points et les gagnants pourront remporter des places pour aller voir les Diables, un panier garni ou un mètre de bières dans un café de son choix."

Marco Crotteux s’est prêté au jeu

Féru de réseaux sociaux, Thomas Hachez propose également à des joueurs de chaque province de se mouiller dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook. Ce mercredi soir, c’était au tour du Hannutois Marco Crotteux de dévoiler ses pronostics de P1 pour cette deuxième journée de championnat. "La séquence s’appelle l’oeil de l’expert. L’objectif est de faire partager l’ensemble des clubs pour avoir une émulation", précise Thomas Hachez.

Un projet audacieux qui a en tout cas de beaux jours devant lui.

Retrouvez toutes les infos sur le site internet : www.mon-pronostic.be