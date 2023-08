Face à la RAAL, en Coupe de Belgique, Wanze/Bas-Oha va “profiter un maximum”

Qualifiés pour la première fois au quatrième tour de cette Coupe de Belgique, les Sucriers n’auront strictement rien à perdre. “On prend ça comme une rencontre de gala. On sait que nous n’irons pas en finale mais ce sera la fête quoi qu’il arrive. Pour les jeunes du noyau, c’est incroyable de pouvoir vivre ça une fois dans sa carrière. Je veux que mes joueurs profitent un maximum”, poursuit le coach.

LA RAAL, un ogre

Actif depuis la saison dernière en Nationale 1, La RAAL disputera son tout premier match officiel de la saison. Les Louviérois, toujours entraînés par Frédéric Taquin possèdent dans leurs rangs plusieurs anciens éléments de D1A. On pense notamment au gardien Mike Vanhamel, ancien joueur du Beerschot qui compte 68 matchs en Jupiler Pro League. Quatrième de Nationale 1 la saison dernière, les Loups sont ambitieux, à l’image de l’arrivée de Nicolas Frutos comme directeur technique.

Sur papier, il est évident que les Sucriers n’ont pas beaucoup de chances de passer au tour suivant. “Mais on ne sait jamais, prévient Jean-Yves Mercenier. Sur un match, tout est possible surtout à domicile devant un public qui se déplacera normalement en nombre. Il est clair que c’est du 20/80 mais on donnera le maximum pour créer la surprise. Ce serait énorme si on venait à passer au cinquième tour. Qu’importe le résultat à la fin du match, je serai satisfait si mes joueurs ont tout donné, même si on prend plusieurs buts.”

Une chose est sûre : les Wanzois ne devront pas calculer et tout donner pour essayer d’inquiéter, le plus possible, cette formation de Nationale 1 qui se déplacera avec des supporters réputés pour être assez bouillants.