Un Stockay - Hamoir déjà intéressant au 4e tour de la Coupe de Belgique

Juste avant de s’affronter en championnat, Stockay - Hamoir vont donc d’abord en découdre dans le cadre du quatrième tour de la Coupe de Belgique. Une affiche régionale qui risque d’amener du monde à Stockay. “Moi, je trouve que cette joute tombe mal, dit Raphaël Miceli. On joue déjà assez l’un contre l’autre comme ça. Mais c’est la Coupe et on doit faire avec. Sincèrement, je n’en ai pas grand-chose à faire de ce tournoi. Si on passe, tant mieux, c’est bon pour le moral. Mais si on ne passe pas, on n’en fera pas une maladie. L’important reste et restera le championnat. Il nous reste quelques semaines pour être fin prêt pour jouer et bien commencer la saison. Cela doit vraiment être un objectif clair et unique. Après, j’avoue que je ne connais pas bien Stockay. Je ne me suis pas renseigné pour savoir ce que ce club avait montré depuis le début de la préparation. Mais ce n’est pas grave : on va jouer et on verra bien…”