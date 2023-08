Football - Coupe de Belgique (4e tour): Face à la RAAL, la marche était bien trop haute pour WBO

Mais malgré leurs encouragements, nourris par des pétards et des fumigènes pour accompagner la montée des 22 acteurs sur la pelouse, le scénario se dessine rapidement. Mouvements, vitesse d’exécution et précision dans tous les gestes, les visiteurs ne sont pas venus pour blaguer et ils sont bien décidés à faire respecter les deux divisions d’écart. Il ne faut d’ailleurs que dix minutes à Pau, bien servi par Franco dans le dos de la défense, pour faire sauter le verrou (0-1).

Sur le coup d’envoi, les locaux héritent de leur seule grosse possibilité de la rencontre et celle-ci aurait, peut-être, pu faire douter un peu plus les hommes de Fred Taquin. Mais Neerdael, superbement lancé par Bertrand, bute sur un Vanhamel bien attentif. Plus les minutes passent et plus les Verts développent leur jeu. Il faut d’ailleurs un grand Henrotte, à deux reprises, et Adam, bien replié sur sa ligne, pour repousser l’échéance. Mais le portier de Wanze/Bs-Oha ne peut rien, ensuite, sur le triplé de Soumare avant la rentrée aux vestiaires (0-2, 0-3 et 0-4). À la pause, la messe est déjà dite…

Et l’addition va même rapidement devenir très salée en à peine quelques minutes dans le deuxième acte. Soumare y va de son quatrième but de l’après-midi, avant que Franco et Vancamp, sur sa première touche de balle, ne viennent porter le score de 0-7. "Il faut resserrer les lignes sinon on va en prendre vingt", hurle Jean-Yves Mercenier à son capitaine Pierre Moulin.

Consigne pleinement respectée… mais aussi entendue par des Loups qui lèvent le pied durant une demi-heure avant que Vancamp ne donne au score son allure définitive (0-8). Et même si les huit buts d’écart font mal, Wanze/Bas-Oha n’a pas à rougir de sa performance même si les jambes seront sûrement bien lourdes ce lundi matin. Place maintenant au championnat avec la réception de Habay dimanche après-midi.

Arbitre : Guillaume Chaspierre, assisté de Sylvain Taton et Olivier Jacques.

Cartes jaunes: Chabot, Moureaux.

Buts : Pau (0-1, 10e), Soumare (0-2, 0-3, 0-4 et 0-5 ; 23e, 36e, 43e et 58e), Franco (0-6, 51e), Vancamp (0-7 et 0-8, 53e et 89e).

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Honay, Moureaux (72e Pessotto), Beaujean, Wagemans, Denorme (72e Rasquin), Moulin (81e Ziemons), Chabot (81e Carraro), Bertrand (63e Bisconti), Adam, Neerdael.

RAAL LA LOUVIERE: Vanhamel, Faye (63e Stalmans), Maisonneuve, Calant, Vanzo, Gobitaka (63e Baininwa), Pau (70e Kiankaulua), Ito (63e Gueulette), Benoît, Franco, Soumare (53e Vancamp).