Sprimont ne veut pas se faire dévorer par les Loups

À l’entame de la saison, le club souhaitait faire bonne figure dans cette compétition nationale. “C’était en quelque sorte un objectif. Nous voulions atteindre cette carotte pour les joueurs. Nous voulions des matchs à enjeu, où il y a de l’intensité pour être prêts dès la reprise du championnat.”

Ce déplacement chez les Loups sera géré de manière très calme, avec la volonté de toujours rendre la meilleure copie possible pour, pourquoi pas ? affronter le… RFC Liège au tour suivant. “On ne sait jamais, on peut rêver (sourire). Nous devrons rendre la meilleure copie possible. Les joueurs sont contents d’avoir une telle affiche, on ne ressent aucun stress. Et s’il y en a, il est positif”, poursuit le mentor.

Le maintien rapidement

À cause de la Coupe, le début de championnat des Jaune et Bleu est reporté à mercredi (20 h). Ce sera face aux U23 de Seraing. Les objectifs sprimontois sont clairs. “Nous voulons nous maintenir le plus rapidement possible et essayer de viser la colonne de gauche. À ce moment-là, on sait que l’on peut vite se retrouver à lutter pour une place au tour final, mais il faut veiller à ne pas basculer dans l’autre sens”, explique Fabere.

Contrairement à la saison dernière, le groupe connaît cette fois mieux le niveau et devrait être prêt à entrer rapidement dans le vif du sujet. “L’an dernier, nous avions recomposé un groupe dans lequel peu de joueurs connaissaient la nationale. Il a fallu travailler le système et le projet. Nous sommes maintenant dans un travail de continuité. Nous avons perdu quelques joueurs importants, mais nous avons aussi réalisé deux ou trois transferts.”

Autre différence, l’équipe B évoluera en P2 et non en P1. La marche entre les deux équipes sera donc plus haute. “Jouer en P1 n’était pas évident. En P2C, le niveau du championnat est plutôt bon, ce qui sera très bien aussi pour les joueurs qui doivent reprendre un peu de rythme ou avoir du temps de jeu.”