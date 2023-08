Coupe de Belgique : Hamoir a été balayé en quinze minutes à Tessenderlo

Cinq minutes, c’est le court laps de temps durant lequel on a pu penser que la différence de niveau entre les deux protagonistes n’existait que sur le papier. Hamoir est, en effet, plutôt bien entré dans la rencontre et un envoi lointain de Fransquet a même obligé le gardien adverse à se détendre. Mais, sur la toute première approximation d’un Rat, la machine limbourgeoise s’est immédiatement mise en marche et, en un quart d’heure à peine, tout était dit. En quinze minutes et quatre occasions, les Campinois ont démontré que, dans la réalité aussi, il y avait une sérieuse différence de niveau entre une N1 et une D2 ! La déroute a donc débuté par une relance loupée de Tietcheu qui a permis au remuant Naqqadi de déborder sur la gauche et de centrer parfaitement pour Jeunen qui ne loupait pas l’aubaine. Cinq minutes plus tard, sur coup de coin, Symons mettait victorieusement fin à un cafouillage dans le rectangle pour doubler la mise. Puis, coup sur coup, une fois du pied et une fois de la tête, le très remuant Jeunen réalisait le hat-trick en reprenant des centres de Naqqadi puis de Voca. Pointer du doigt les erreurs individuelles serait réducteur car c’est plutôt la gestion défensive collective des Hamoiriens qu’il faut stigmatiser. Heureusement, Rausin s’interposait ensuite efficacement devant Voca et empêchait un score de forfait. Manifestement repus, les Limbourgeois levaient alors le pied et, pour le spectateur neutre, la rencontre devenait d’un ennui mortel.