Coupe de Belgique – Visé s’impose au bout du suspense contre Binche : “Je suis content de la mentalité affichée”

Il y a quelques mois, Visé pouvait compter sur un noyau de qualité qui avait du mal à se faire mal lorsque les circonstances le nécessitaient. Aujourd’hui, les joueurs doivent encore faire leurs preuves mais leur envie de bien faire n’est déjà plus à démontrer. Ils n’ont jamais baissé les bras, même lorsque Binche a égalisé au bout du temps additionnel sur un penalty concédé inutilement à l’entrée du grand rectangle. Au lieu de cela, ils sont restés fidèles à leur plan de jeu et ont fait la différence suite à une magnifique frappe d’Aharrh-Gnama en pleine lucarne. “J’ai eu le pressentiment que le ballon allait atterrir juste en dehors du rectangle. J’étais cuit mais j’ai fait un dernier effort et le ballon est directement bien parti. C’est le but qui m’a procuré le plus d’émotions depuis que je joue au foot”, souriait l’attaquant, habituellement aligné comme médian défensif.

Cette volonté permet à Visé de passer au tour suivant et disputer un match de gala face à Lommel, une formation ambitieuse de l’antichambre. Cela gonfle encore davantage le capital confiance du noyau, qui devra impérativement récupérer avant la venue de Charleroi B, mercredi. À ce titre, le noyau s’est étoffé suite aux affiliations de Denys Bunchukov, un médian qui a disputé quelques matches avec Seraing l’an dernier, et Ilias Bouhlal.

Le technique

Visé : Tourki, Teise, Kaluanga, Belhadj, Diakhate (96e Lukebadio), Gerits, El Khattouti (46e Bouhlal), Bunchukov (96e Doumbouya), Errahmouni (87e Keïta), Aharrh-Gnama, Saidi.

Binche : Bilteryst, Saïdane, Brichant (115e George), Patris, Arslan (61e Franquin), Despontin, Sampaoli, Scohy (61e Losacco), Louagé, Lespagne (81e Kalonji), Renquin.

Arbitre : M. Louai.

Avertissements : Kaluanga, Errahmouni, Patris, Belhadj, Saïdane, Renquin, Brichant.

Les buts : 73e Errahmouni (1-0), 90e+2 Renquin sur pen. (1-1), 120e Aharrh-Gnama (2-1).