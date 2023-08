Un Fémina Visé plus costaud pour entamer la saison

On ne reviendra plus sur les circonstances qui ont tiré le Fémina vers les tréfonds du classement, si ce n’est pour signaler que la vague de blessures était peut-être due, en partie, à un manque de préparation physique générale. Penders a donc beaucoup insisté sur ce point lors de la préparation, qu’elle a voulue extrêmement dure. “Nous avons affronté des équipes très fortes, des grands gabarits, dit-elle. Les filles ne sont peut-être pas encore tout à fait conscientes de leurs possibilités mais moi, j’ai confiance en elles.”

Le noyau n’a pas subi l’exode que l’on aurait pu craindre après une saison difficile. La capitaine, Marie Carabin, est restée au bercail. Les Hollandaises Sanne Hekking et Lieke Radermakers aussi tandis que Maureen Racz, qui était revenue en cours de saison et avait tellement apporté, a tenu à poursuivre sa mission. Ce sera aussi le cas de Monia Masrouki tandis que les jeunes Erika Bearzatto et Noa Coox ont pris de la bouteille.

Le club s’est aussi renforcé avec, entre autres, les arrivées de Magda Matlinska (Eynatten), Michelle Smekens (Hasselt) et Elisa Deom (Kortessem). La Française Morgane Lomet, blessée, devra patienter jusqu’en janvier. Au coaching, Annelies Penders en sera à sa première expérience à ce niveau mais son passé de joueuse qui a tout connu devrait l’aider. Elle sera épaulée par l’ex-gardienne Claudia Fohn. Sabrine Masrouki a été pressentie pour le poste de T2. Trop occupée par ses occupations professionnelles et sa vie de famille, elle a décliné l’offre mais ne sera jamais loin lorsqu’il faudra compter sur elle. Enfin, preuve de sa solidité et de son ancrage, le club a encore étoffé son comité et inscrit une équipe de jeunes filles U14 en championnat.