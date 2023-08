“Une immense fierté ! ”

Si on parlait humblement de match de gala face à un cador de la N1, les troupes de Patrick Fabere avaient toutefois une petite idée derrière la tête en arrivant au Tivoli. Disposé de manière très prudente et organisée, Sprimont subissait certes mais sans vraiment laisser de réelles opportunités à son hôte. Bien regroupés, faisant preuve d’abnégation et de solidarité, les Jaune et Bleu empêchaient les Hennuyers de trouver la moindre faille. Mieux, à la 42e, on pensait que Ngieme allait, avouons-le sur une des rares incursions sprimontoises, ouvrir la marque mais Vanhamel, le gardien local, gagnait avec brio son face-à-face.