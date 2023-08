Hugo Sablone, de la P4 à la D2 ACFF à Hamoir en moins de 3 ans : “Le coach m’a félicité”

De la P4 à la D2 ACFF, en trois ans

Il n’empêche que celui qui évoluait encore en P4 à Hamoir B, il y a trois ans, commence tout doucement à faire son trou avec les Rats. Repositionné en défense du côté droit, Hugo Sablone s’épanouit. “À Sprimont, j’ai évolué deux ans à ce poste. Quand je suis arrivé à Hamoir, on m’a d’abord positionné sur le flanc et puis au milieu, explique l’intéressé. Cet été, Raphaël Miceli a décidé de me mettre en défense car je suis quelqu’un de combatif.”

Avec un certain succès puisque le Hamoirien est parvenu à faire son trou, en l’espace de quelques années seulement. “À choisir, je préfère nettement évoluer dans la défense, sur le côté droit. C’est là où je me sens le mieux. Je ne me mets clairement aucune pression et j’ai tout à gagner cette saison, dit-il avant d’évoquer la venue de Mons. On en a beaucoup parlé à l’entraînement cette semaine. Mons fait partie des gros favoris au titre et notre match à Tessenderlo la semaine dernière était une excellente répétition. Face à une Nationale 1, on a constaté qu’il y avait encore pas mal de travail. De mon côté, j’espère que cette saison sera la mienne et me permettra de goûter toutes les semaines à la D2 ACFF.”

Cela commence par une bonne copie ce mercredi.