Visé n’a pas récolté les fruits de ses efforts

En clair, Visé devait certainement être capable d’élever son niveau de jeu, d’autant que Charleroi lui avait posé une difficulté supplémentaire en ouvrant le score. Denuit, prompt à sauter plus haut que son opposant, déflorait en effet le score sur coup de coin.

Diakhaté, timidement d’abord, plus sérieusement en vue du repos, amenait du concret dans le rectangle adverse. Le niveau de jeu était bon aussi à Visé, qui n’avait manifestement pas dit son dernier mot. Le constat sautait aux yeux dès la reprise. L’URSLV poussait davantage son adversaire sur la défensive. Errahmouni tentait sa chance (cadrée) à distance, alors que Belhadj manquait de conviction dans le jeu aérien. Sans verser dans la précipitation et en prenant soin de structurer au mieux son jeu, Visé ne lâchait plus sa mainmise sur les échanges.

Généreuse, joueuse, dominatrice, mais sans doute en manque de poids offensif pour revendiquer sa part du gâteau, l’équipe de José Riga a appris à ses dépens qu’en football, seuls les buts comptent.

Visé – Charleroi U23 0-1

Visé : Crémer, Belhadj, Kaluanga, Teise, Gerits, Bunchukov (63e Thioune), Errahmouni, Diakhaté, Martin Adji, Bouhlal (63e Ebengué), Saïdi (75e Karraoui).

Charleroi : Delavallée, Hoedaert, Denuit, Dalle Molle, Benaets (90e+2 Debast), Boukamir, Da Silva, Lutte, Monticelli (71e Teugels), Sylla (85e Okumu), Ntelo (71e De Neve).

Arbitre : M. Desimpele.

Avertissements : Ntelo, Gerits, Belhadj, Benaets.

Les buts : 21e Denuit (0-1).