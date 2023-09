Visé se déplace à Virton : Des qualités pour devenir une bonne équipe

”Rien ne nous est épargné, soupire José Riga. Les conditions restent difficiles et délicates pour essayer de trouver un équilibre dans l’équipe.” Le coach visétois, fort de sa grande expérience, y va donc pas à pas, en s’appuyant sur le peu de certitudes qui se dégagent alors que le championnat s’élance. “Nous devons construire sur le positif entrevu mercredi. Face à Charleroi, j’ai vu ce que je pressentais voir. Seul le résultat était négatif et même râlant car nous encaissons le but sur une phase arrêtée. Nous sommes tombés sur un adversaire bien mieux rodé, que nous avons su bousculer sérieusement en seconde période en élevant notre niveau de jeu, preuve de nos qualités.”

Parce que des atouts, le noyau visétois, malgré ses allures de patchwork, en recèle. À côté d’autres défauts ou manquements, bien sûr. Mais surtout sous la férule d’un coach de la trempe de José Riga, apte à faire grandir encore ses ouailles. “Si on associe ce que je vois jusqu’à présent avec la vitesse et la percussion que vont apporter les Jamaïcains, l’ensemble deviendra une bonne équipe”, assure celui qui est aussi le directeur sportif de l’URSLV. “J’ai connu beaucoup de situations dans ma carrière mais je sens ici qu’il y a du bon travail à réaliser. C’est vraiment le début de quelque chose. Une dynamique s’est installée, elle doit perdurer.”

Un élément de réponse supplémentaire sera apporté sur la pelouse du Faubourg d’Arival, fief de l’Excelsior Virton. Un club gaumais lui aussi exposé à un été chaotique et mouvementé, après sa descente de D1B. Un adversaire de renom qui aura à cœur de prouver que son succès initial à l’Antwerp n’était pas le fruit du hasard.

Visé : Crémer, Tourki, Teise, Kaluanga, Belhadj, Diakhaté, Bunchukov, Gerits, Adji, El Khattouti, Errahmouni, Bouhlal, Ebengué, Saïdi, Bouarfa, Karraoui, Thioune, Doumbouya.