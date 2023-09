Yves Vancosen (HC Visé): "Si je dois faire un choix j'opte pour la coupe"

Le HC Visé entame ce samedi par un derby contre Eupen son championnat de BeNeLeague. La saison dernière, l’équipe n’a pas pu reconduire son titre de championne de Belgique mais cette fois, le président Arthur Hoge se veut ambitieux. “Je veux la coupe ou le championnat”, dit-il. À cet effet, il comptera sur un noyau un peu plus expérimenté puisque Gava (arrêt), Danesi (France), Lahonda (Eupen) et Hougardy (Eynatten) ont été remplacés par Bourget (Olympiakos) et Devisch (Tongres).