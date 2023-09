Richelle déroule face à Marloie

Soucieux d’une potentielle mauvaise reprise, le coach richellois signalait : “On avait du mal, chaque fois, à bien reprendre le second acte. Ainsi, on a réalisé un échauffement tonique et j’ai effectué un changement car je voulais vraiment insuffler quelque chose d’autre. Puis, Marthus était déjà averti”.

Bien lui en prenait puisque le jeune Sylla (très bon) plantait les 2 dernières roses d’un United qui déroulait, finalement, face à de biens pales marlovanais. “Je suis content du résultat car c’est important de remporter un premier match en championnat, en plus chez soi, mais je n’ai pas toujours été content de la manière, signalait encore Benoît Waucomont qui signalait quand même le but concédé, sur la fin du match, par le virevoltant Devresse (3-1). On était, certes, reparti, par après, sur un contre pour mettre le dernier but, mais c’est vraiment lorsque nous avons fait 3-0 que nous leur avions fait mal.”

Il est rivé, désormais, vers le déplacement de dimanche à Wanze Bas-Oha.