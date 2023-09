Très solide, Warnant balaie Hamoir en D2 ACFF

Toutefois, très vite, trop vite, les Verts mettaient la mainmise sur la rencontre. Mabanza, à la limite du grand rectangle, se faisait sécher par Tietcheu qui aurait mérité plus qu'un bristol jaune. Mavuba enroulait le cuir. Rausin sortait les points et envoyait le cuir sur la tête de Mabanza qui avait bien suivi (1-0). Warnant ne désarmait pas pour la cause. Il envisageait clairement le doublé avant la pause. Un corner de Timmermans alertait la reprise de la tête de Mabanza qui passait au-dessus. Les Rats, un peu dépassés par la circulation de balle locale, devenaient agressifs dans les duels. Impuissants, ils ne trouvaient pas la solution pour contrer la suprématie verte.

À la reprise, les locaux semblaient avoir laissé leur verve aux vestiaires. Avec la descente, les Bleu et Noir se montraient plus incisifs. Sans pour cela inquiéter Marly, le dernier rempart hesbignon qui profitait pleinement de l'été indien. Sur une mauvaise remise de Augugliaro, Scevenels s'offrait un retourné que Rausin négociait en sa faveur. Nézer isolait intelligemment Kambuania sur la gauche. Seul face au gardien adverse, le flanc gauche oubliait de conclure. Tout profit pour les riverains de la vallée de l'Ourthe. Un corner de Evrard, à peine monté au jeu, libérait la tête de Damblon pour une égalisation via le poteau (1-1).

Malheureusement, ce sursaut d'orgueil s'éteignait comme un feu de paille. Une faute de Masset, à la limite du rectangle sur Mabanza, offrait un coup franc magistral à Timmermans (2-1). Dans la foulée, Scevenels déviait le cuir dans la foulée de Miévis sur le flanc gauche. Sa vitesse en profondeur faisait la différence avant de régaler Mabanza aux abois (3-1). Ce Warnant-là venait de retomber dans ses bottes de sept lieues de sa saison passée avec le sacre en D2 ACFF. Hamoir, lui, devait impérativement replonger dans ses études.

"Belle réaction du groupe"

Sous un soleil généreux, cette belle victoire de Warnant rayonnait encore un peu plus vu que c'était la première. Stéphane Jaspart ne boudait évidemment pas son plaisir.

"J'ai aimé la belle réaction du groupe, apprécie-t-il. À 1-1, j'ai eu peur car c'était le même scénario que mercredi passé à Acren. Mais les gars sont restés calmes. Ils ont bien relancé la mécanique après le but encaissé. Nous avons livré une belle prestation. Il faut bien se mettre en tête que la saison sera différente avec de grosses pointures dans la série. Donc, plus vite nous serons bien calfeutrés dans la colonne de gauche, mieux cela sera."

Avec un 0 sur 6 pour débuter le championnat, Hamoir doit déjà se remettre en question.

"Oh, nous venons de jouer Mons, candidat à la montée et Warnant, champion la saison dernière, pointe Raphaël Miceli. Ce dimanche, c'est vrai, nous avons fait illusion vingt minutes. Mais elles n'effacent pas les septante minutes restantes où nous n'avons gagné aucun second ballon. Pas grand-chose de positif. Nous allons analyser calmement notre manière d'évoluer qui fut inquiétante voire interpellante."

WARNANT: Marly, Piette, Dejoie, Kambuania (60e Mievis), Cavillot, Scevenels (88e Crespin), Miezal (83e Koffi), Timmermans, Mavuba, Nézer, Mabanza.

HAMOIR: Rausin, Augugliaro, Tietcheu, Lahaque, Dianda (78e Biersard), Masset, Damblon, Colson, Donlefack, Lecerf (81e Hamid), Cusumano (60e Evrard).

Arbitre: Quentin Malhaise.

Avertissements: Tietcheu, Lahaque, Cusumano, Lecerf.

Buts: 13e Mabanza (1-0), 62e Damblon (1-1), 71e Timmermans (2-1), 72e Mabanza (3-1).