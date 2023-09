Troisième gala d’affilée pour Visé, qui affronte Lommel

Mieux même : les Limbourgeois totalisent le maximum des points par la grâce d’autant de victoires remportées, pour l’anecdote, avec un seul but d’écart.

L’équipe de José Riga, comme on le dit souvent lors de pareille confrontation, n’a rien à perdre, après avoir contourné les obstacles Tournai et Binche aux tours précédents. Il est évident que les Oies ont dans l’idée de faire bonne figure, en jouant crânement leur chance à fond. Pour l’URSL Visé, il s’agit d’ailleurs d’une rencontre de gala qui prend la forme d’une habitude dans la cité bassi-mosane. Sans avoir l’air d’y toucher, le club visétois atteint pour la troisième année consécutive l’objectif d’affronter un club professionnel dans ses installations. Lommel a bien tenté de délocaliser le duel dans le nord du Limbourg mais l’ancien matricule d’Overpelt, que l’URSLV n’a jamais rencontré en compétition officielle, se déplacera en bord de Meuse comme l’ont fait Beveren et le RWDM avant lui.

Si comparaison n’est pas forcément raison, le bilan des Oies (deux défaites honorables, aucun but marqué) laisse apparaître toute la difficulté de la tâche qui les attend ce dimanche après-midi face à un adversaire de la galaxie City, renfloué financièrement et sportivement par le City Football Group auquel il appartient depuis trois ans. Emmené par l’attaquant Igor Vetokele, qui a roulé sa bosse en D1 belge, et dirigé par Steve Bould, légende des Gunners et ancien assistant de Wenger à Arsenal, Lommel se présentera évidemment avec l’étiquette d’archi favori collée dans le dos. À Visé d’essayer d’être aussi imprévisible que possible.

Le noyau : Crémer, Tourki, Teise, Marmot, Diakhaté, Belhadj, Kaluanga, Gerits, Bunchukov, Adji-Martin, Errahmouni, Bouhlal, Saïdi, Ebengué, Bouarfa, Karraoui, El Khattouti, Thioune.

Gerits est toujours en appel de sa suspension de 3 matchs.