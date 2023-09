Herstal manquait d’armes et d’arguments pour aller au combat. Sprimont, bien que se créant quantité d’occasions, n’en mettait finalement “que” 4 au fond, dont les 2 premiers buts, au premier acte, par le grand Ngieme. Se démenant très bien devant, il était bien imité par Gerstmans (3-0 après le repos) et surtout Cokgezen (4-0) qui s’autorisait même à… manquer un penalty après seulement 6 minutes de jeu !

Le jeu en bloc peu productif, manquant de mouvements et de créativité des Armuriers démontrait cruellement cette incapacité à faire mal à l’adversaire, comme en témoignait le coach Jean-François Iachetta : “On s’attendait à ce genre de rencontre mais je suis très déçu du caractère affiché car l’addition aurait pu être bien plus lourde ! Mes joueurs ont fait de Sprimont un énorme favori. J’espérais tenir le zéro derrière jusqu’au bout mais quand on voit notre 2e but concédé… (NdlR : manque de communication entre Campagnolo et Niang).” Bref, il va falloir absolument se ressaisir pour la venue de Gouvy ce dimanche qui s’annonce déjà comme un match capital.

À Sprimont, Patrick Fabere était satisfait de ses troupes avant d’aller, samedi soir, à Longlier : “C’est toujours compliqué ce genre de match car on n’est plus habitué à avoir le ballon et puis on se crée beaucoup d’occasions et cela ne rentre pas toujours… On a bien joué, bien fait voyager ce ballon et on a eu une prestation aboutie. Mes attaquants ont voulu trop forcer en 1re période, en voulant trop bien faire et ils ont essayé de se rattraper, pas toujours de la bonne façon, après le repos. Tout le monde a fait le job.”