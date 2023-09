Visé poursuit l’aventure en Coupe après avoir sorti Lommel

Entre ces deux buts ? Lommel s’est montré incapable de prendre en défaut le collectif qui lui tenait tête. Le leader actuel de Challenger Pro League se retrouvait surtout dans le rôle du chasseur pour la première fois de la saison. L’équipe limbourgeoise, qui semblait prendre ce match au sérieux au regard de son onze de départ, ne parvenait à accélérer le jeu que par à-coups.

Et quand elle se faisait plus insistante, sous une chaleur écrasante, durant la dernière demi-heure et la montée au jeu de son élément suédois Amar Fatah, elle butait alors sur un Crémer au diapason de ses équipiers. Un maillon comme les dix autres d’un collectif très soudé et impeccablement organisé durant nonante minutes. Cet état d’esprit qui plaît déjà à José Riga, si tôt dans la saison. “Il nous a aidés à jouer ce match comme nous devions le faire, soulignait le coach visétois. En laissant le monopole du ballon à l’adversaire, nous devions jouer le plus juste possible, en profitant du moindre espace quand on le pouvait. ” Pour s’offrir une D1A !

Voilà qui rappellera des souvenirs vieux de vingt ans à José Riga, lors de son premier passage sur le petit banc visétois et un affrontement, à l’époque, contre Beveren.

Visé : Crémer, Marmot, Ebengué, Belhadj, Kaluanga, Teise, Bunchukov, Gerits, Adji-Martin (73e El Khattouti), Errahmouni (73e Bouhlal), Saïdi (84e Karraoui).

Lommel : De Busser, Nizet (61e De Grand), Banguera, Wouters, Aguilar, Henkens (61e Granell), Gordic (61e Amar Fatah), Schoofs, Santos, Sales, Vetokele.

Arbitre : M. Malhaise.

Avertissements : Sales, Wouters.

Les buts : 4e et 77e Saïdi (2-0).