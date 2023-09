Après Lommel, une autre réalité pour Visé

Le temps passe vite à Visé ! Mine de rien, l'équipe visétoise s'apprête à disputer sa cinquième rencontre officielle en un peu moins de trois semaines. Après son exploit en Coupe de Belgique le week-end passé, l'URSLV replonge dans la réalité du championnat. À nouveau confrontée, ce mercredi soir, à une équipe U23 de la série, en l'occurrence OHL. "On y laisse beaucoup d'énergie", reconnaît Nawfel Saïdi, double buteur face à Lommel et grand artisan de la qualification des Bassi-Mosans pour les seizièmes de finale. "Ce n'est pas plus mal que les matchs s'enchaînent, ajoute le petit Nordiste de 20 ans. Ce sont des occasions qui vont permettre au groupe de grandir encore plus vite. "