A domicile, l'équipe de José Riga était à nouveau opposée à un adversaire U23, que les Visétois ne maîtrisent toujours pas facilement. On a une fois de plus assisté à une rencontre de bonne facture, rythmée, âprement disputée dès le coup d'envoi et surtout fertile en buts pour lui donner davantage de relief. Mais on peut aisément imaginer que le partage des points laisse un petit goût de trop peu aux Bassi-Mosans.

Voilà des points qui leur passent encore sous le nez à la maison.

Aucun round d'observation donc. Et un premier but visétois très rapide, copie conforme des deux roses plantées par Saïdi face à Lommel. Cette fois, Errahmouni en était le maître d'œuvre. Le Français y allait aussi de son doublé d'une magnifique frappe croisée dans le petit filet pour égaliser peu avant l'heure de jeu.

Les Louvanistes, au jeu solide et aux intentions louables, étaient en effet parvenus à renverser la situation en leur faveur. Par Breugelmans d'abord, profitant d'un surnombre dans le rectangle, par... Marmot ensuite. Pressé par Agyapong, le latéral visétois négociait mal un centre au ras du sol et trompait malheureusement son propre gardien.

A défaut de réelles possibilités, de part et d'autre d'ailleurs, une fois le tour d'horloge franchi, Visé tentait néanmoins de maintenir la pression sur un adversaire loin de se désunir dans son organisation et prêt à profiter du moindre espace en reconversion offensive. Le danger le plus sérieux venait du pied de Karraoui, idéalement servi par Bunchukov, à trois minutes du terme. Une balle de match que l'attaquant des Oies, lancé dans la bagarre à un quart d'heure du terme, ne parvenait pas à transformer en but.

Visé : Crémer, Marmot, Ebengué (73e Karraoui), Kaluanga, Belhadj, Teise, Gerits, Bunchukov, Adji-Martin (54e Bouhlal), Errahmouni, Saïdi (83e Thioune).

OHL B : Ravet, Lausberg, Van Bost, Ngawa (83e Shkurti), Breugelmans, Acquah, Parmentier, Gilis, Idumbo, Agyapong, Cutillas Carpe (55e Deconinck).Arbitre: M. Delaye.

Avertissements: Agyapong, Karraoui, Shkurti, Kaluanga.

Les buts: 8e Errahmouni (1-0), 28e Breugelmans (1-1), 49e Marmot csc (1-2), 53e Errahmouni (2-2).