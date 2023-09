"Après Lokeren, je me suis posé des questions": Doryan Gilsoul évoque le beau début de saison de Verlaine, en D2 ACFF

Quelques mois plus tard, son discours a bien changé. "Je suis complètement rassuré. La préparation fut, il est vrai laborieuse, mais il fallait que la mayonnaise prenne entre les nouveaux joueurs. Le club est entré dans une autre dimension. Après la lourde défaite contre Lokeren (NDLR : 6-0, le 20 août) en Coupe de Belgique, je me suis quand même posé pas mal de questions, reconnaît le joueur de 26 ans. Finalement, quand on voit notre début de saison, je n’ai plus aucun doute. Les transferts apportent déjà quelque chose et l’ambiance est excellente. Elle est aussi bonne que la saison dernière. Jouer aux côtés de Legaer ou Bonemme, c’est une aubaine. Je suis libéré sur le terrain."

Présent depuis 2017 chez les Taureaux, Doryan Gilsoul est sans doute l’un des joueurs les plus sous-estimés de notre arrondissement. Depuis deux saisons, "Doudou" monte en puissance et empile les belles prestations. "Je suis satisfait de ce que je montre pour l’instant, même si je peux encore faire mieux. La série est nettement plus costaude que la saison dernière et ce n’est pas évident tout le temps, glisse l’intéressé avant d’évoquer le nouveau staff. Le changement de coach a fait du bien à Verlaine. J’ai adoré bosser avec Marc Segatto, qui m’a apporté énormément. Mourad, de son côté, apporte du sang neuf. Avant le début de saison, on a beaucoup parlé et il souhaitait que je devienne un vrai cadre."

Pressentis parmi les favoris à la montée en Nationale 1, les Verlainois pourraient accéder à l’échelon supérieur en fin de saison.

"Mais ce n’est pas une catastrophe si on n’y arrive pas. Personnellement, je me sens très bien dans la série, je ne mets pas la pression pour une éventuelle montée, sourit Doryan Gilsoul avant d’avoir un mot sur Ganshoren où évolue un certain Geoffrey Mujangi Bia (ex-Standard). La saison dernière, on a dû batailler ferme et ce sera encore le cas cette saison. Il n’y a aucun match facile et cela va se jouer sur des détails."