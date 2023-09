Nicolas Gerits et Visé se rendent à Capellen : “Une vraie équipe flamande en face de nous”

”Je sais à quoi m’attendre”, sourit Nicolas Gerits, en ayant ses pensées tournées vers ses jeunes équipiers, toujours au stade de la découverte d’une série de N1 qui, rappelons-le, ne comptera cette saison qu’un seul descendant. D’autant que le capitaine visétois, en appel d’une suspension de trois rencontres, sera bel et bien de la partie puisqu’il défendra sa cause jeudi prochain. “On aura en face de nous une vraie équipe flamande”, dit-il. Cappellen a démarré son championnat par un 3 sur 9, mais il reste sur un succès acquis le week-end passé à Tirlemont.

Sans doute suffisant pour donner du cœur à l’ouvrage aux Anversois au moment d’accueillir l’URSLV dans leur vieux stade Jos Van Wellen, situé à quelques encablures d’un fief (ou ce qu’il en reste) bien connu des nostalgiques du foot belge : le Veltwijkpark de feu le Germinal Ekeren.

”On doit s’attendre à un combat sur le plan de l’engagement, sur un terrain dont je ne connais pas la qualité, prévient l’ancien joueur de Dessel, aujourd’hui véritable guide pour ses équipiers. Il faudra compter sur d’autres qualités, même si celles qui sont déjà les nôtres nous permettront peut-être de contourner le jeu de l’adversaire. Je ne doute pas que nous aurons notre chance avec la mentalité que nous affichons actuellement. Il y a du caractère et beaucoup d’envie. Si nous conservons cet état d’esprit, nous aurons les moyens de faire la différence dans plusieurs rencontres. On verra plus tard comment le groupe réagira quand la roue tournera moins bien. Mais il est important qu’il découvre une autre opposition pour continuer à grandir.”