Sévère défaite pour Visé, battu à Cappellen (4-0)

Les Visétois ont certainement livré leur prestation la moins convaincante de ce début de saison sur la pelouse de Cappellen. Dans la logique des choses, le promu anversois ne s’est pas fait prier pour tirer les marrons du feu, et même sanctionner très sévèrement dans les chiffres l’équipe bassi-mosane. Solide dans les duels, Cappellen a opposé un jeu sans fioriture et surtout sans risque. Une tactique qui lui a suffi pour trouver par deux fois la faille (dont un penalty) dès l’entame du troisième quart d’heure. La messe n’était pas encore dite à ce moment de la partie. Mais les difficultés rencontrées par les hommes de José Riga pour imposer un rythme et se montrer franchement dangereux ont autorisé Cappellen à gérer son viatique sans trop souffrir de la pression visétoise. En s’offrant le luxe d’enfoncer plus douloureusement encore le clou dans les cinq dernières minutes.