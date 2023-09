Warnant monte sereinement en puissance en prenant la mesure de Meux (3-0)

Ne vendons pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Seule la vérité du terrain sera crédible. Et de fait, les Namurois se mettaient très vite en branle sur un essai de Gauchet que Marly, de la pointe du pied, détournait. “Il faut les asphyxier”, tonne Laurent Gomez, le T1 visiteur.

Juste, mais les Verts retrouvaient un jeu de contres qu’ils affectionnaient. Miézal activait un centre-tir que Nézer déviait sur le gardien. Le cuir repoussé retrouvait Scevenels qui avait bien suivi (1-0). Sur le contre, Gauchet taquinait le montant. Le latéral droit, très actif, servait aussi idéalement Smal qui oubliait de conclure au premier poteau.

À la reprise, la victoire choisissait très vite son camp. Mabanza décalait Mavuba dans la profondeur face au but. L’ailier dynamique ne se faisait pas prier (2-0). Toutefois, sur une fausse queue de Dejoie dans son rectangle, Gauchet, à la réception au second poteau, rencontrait la vigilance de Marly. La cohésion et l’organisation locales étaient mises à rude épreuve. Les Meutis intensifiaient encore la pression. Adam, à peine monté au jeu, taquinait la transversale.

Mais quelque part, les Namurois rentraient, une fois de plus, dans le jeu de prédilection des Hesbignons : les contres rondement menés. Mabanza glissait en retrait à Mievis sur la gauche. Sa reprise instantanée activait une claquette judicieuse de Libertiaux. Mabanza, très présent à la pointe de l’attaque, isolait Nézer sur la droite. Son centre parfait ouvrait la voie royale à Miévis (3-0).

Ce Warnant-là montait assurément en puissance dans sa solidité défensive et dans sa vitesse de percussion. Sans oublier une concrétisation efficace. Les Orangers, eux, venaient peut-être d’être pressés trop généreusement.

Le technique

WARNANT : Marly, Piette, Dejoie, Cavillot, Scevenels (71e Monmart), Miezal (81e Koffi), Timmermans, Mavuba (65e Mievis), Nézer (84e Libert), Crespin, Mabanza.

MEUX : Libertiaux, Boreux, van Hyfte, Sleeuwaert, gauchet (73e Paquet), Palate (84e Jaspard), Smal, Kinif, Rouffignon, Marion (59e Adam), Coquelle (59e Gaux).

Arbitre : Leandro Ledda.

Avertissements : Dejoie, Crespin, Miévis.

Exclusion : 80e Van Hyfte (2 cj.).

Les buts : 23e Scevenels (1-0) 7, 47e Mavuba (2-0), 76e Mievis (3-0).