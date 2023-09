Visé dans un jour sans à Cappellen : “C’est le trou d’air que je craignais”

Le promu anversois, qui a su se montrer dangereux et concret en s’appuyant sur un jeu sans fioriture, mérite sa victoire. Mais paradoxalement, on ne peut pas dire que Visé soit tombé sur un os dans le vieux stade des Sang et Or. Parce que les Visétois eux-mêmes étaient manifestement dans l’incapacité de répondre du tac au tac aux intentions de l’adversaire. Pas de rythme, ni d’occasions (ou presque) dignes de ce nom. Au contraire de quelques errements défensifs payés comptant. L’os, finalement, était peut-être bien… sur le banc adverse, avec l’arrivée d’Yves Van Borm à la tête de Cappellen il y a deux petites semaines. L’expérience de la série de l’ancien entraîneur de Knokke a visiblement fait grandir rapidement le promu anversois, auteur d’un 6 sur 6 dans la foulée.

En plus d’un jour sans, Visé y a sans doute débarqué au mauvais moment. Si la défaite des Oies n’étonne pas José Riga, le coach visétois a une idée encore plus précise sur la valeur de son groupe. “La vérité, elle se situe entre notre meilleure prestation et cette défaite-ci. Je ne suis pas du genre à tout jeter, mais il est clair que pareille défaite permet au moins de constater ce qu’il manque à notre (petit) noyau.”

Le technique

Cappellen : Joossens, Somers, Ristovic, De Kuyffer, Lemaire, Kil, Nöstlinger, El Madani (90e Littel), Abaz (90e Geudens), Verbist (77e Diawara), Van Zantvoort.

Visé : Crémer, Marmot (65e Karraoui), Ebengué, Belhadj, Kaluanga, Teise (46e El Khattouti), Bunchukov (46e Thioune), Gerits, Adji-Martin. Errahmouni, Saïdi (46e Bouhlal).

Arbitre : M. Bultynck.

Avertissements : Belhadj, Abaz, Adji-Martin, Gerits, Ebengué.

Les buts : 31e Kil sur pen. (1-0), 36e Abaz (2-0), 84e Diawarra (3-0), 89e Van Zantvoort (4-0)