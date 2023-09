Adji avant Visé – Winkel : “Ça peut arriver une fois, pas deux”

Adji n’a pas échappé à la faillite collective le week-end dernier, malgré deux positionnements différents sur le terrain, l’un en première période, l’autre en seconde. À bientôt 21 ans, le Belgo-Togolais découvre toujours une série qui ne laisse guère de répit. “On a connu un véritable coup de mou et nous l’avons payé au prix fort parce que n’importe quel adversaire est capable d’en profiter. Je ne crois pas à un problème tactique ou autre, c’était juste une très mauvaise prestation collective de notre part. Une claque qui nous a remis les pieds sur terre, même si le groupe ne planait pas nécessairement. On mesure le chemin qu’il nous reste à accomplir.”

Visé devra retrouver toutes ses sensations, du moins une grande partie de celles-ci, car l’écueil flandrien n’aura rien d’une sinécure. “On ne tient pas compte du classement actuel de Winkel”, assure le jeune citoyen de Mortier. D’autant que Perbet pourrait retrouver un pourvoyeur de ballons intéressant pour son rendement en la personne de Stephen Buyl, l’ancien du Cercle (NdlR : qui a connu Riga comme coach là-bas). “On s’est parlé en groupe cette semaine, raconte Adji. On s’est dit que ça pouvait arriver une fois, pas deux. On joue chez nous et on n’a pas à se poser des questions inutiles au coup d’envoi. On cherchera à retrouver rapidement nos repères sur le terrain.” Celui, notamment, de dégainer rapidement puisque l’URSLV a déjà inscrit quatre buts dans le quart d’heure initial cette saison.

Visé : Crémer, Duarte, Belhadj, Kaluanga, Ebengué, Marmot, Diakhaté (?), Teise, Gerits, Bunchukov, Adji-Martin, El Khattouti, Errahmouni, Saïdi, Bouhlal, Karraoui, Thioune, Bouarfa, Lukebadio.