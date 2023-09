Le fan day organisé par le club bassi-mosan et sa structure dirigeante s’inscrit dans la logique d’une nouvelle dynamique, née cet été de l’association avec la Phoenix All Star Football Academy. Sur le plan sportif, l’affiche prévue dans un bon mois contre le Racing Genk pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique, est une première récompense très attendue par tout un club.

Programme varié

À l’occasion de ce fan day, les dirigeants visétois n’ont pas hésité à mettre les petits plats dans les grands pour faire de cette grande réunion de famille par excellence une réussite.

Si l’entrée est gratuite, le programme est varié et copieux : jeux pour enfants (dès 18h), séance de dédicaces, boissons et petite restauration, animation musicale (avec DJ) et, en tête de liste (dès 19h), la présentation au public et les photos officielles des différentes équipes alignées par le club. Pas moins de 550 jeunes (U6 à U21) de la Basse-Meuse Football Academy (BMFA), ainsi que les équipes A masculine et féminine sont concernées.