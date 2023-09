Playoffs : la passe de dix pour les Panthers ?

Et chaque année depuis neuf saisons, ces diablesses de Liégeoises y sont parvenues, bouclant la défunte saison dans le dernier carré avant d’obtenir une qualification héroïque pour les demi-finales de playoffs en dépit des blessures de joueuses cadres comme Jaleesa Maes ou Lin Schwarz et du renvoi en cours de saison de deux étrangères sur trois afin de ne pas hypothéquer l’avenir financier du club.

Lors de la présentation de cette nouvelle saison dans les locaux de leur sponsor-titre, c’est encore une fois d’argent qu’il fut malheureusement question en priorité. “Nous ne devrions pas être présents sur ce maillot, du moins comme sponsor principal, si les Panthers bénéficiaient de soutiens en rapport avec leurs résultats”, regrettait Alain Klinkenberg, sponsor et administrateur.

Loin de s’appesantir sur le sort de ses protégées, le président Goossens rappelait pour sa part le credo de base du club : “Nos valeurs n’ont pas changé : jeunesse et formation en priorité. Pour le reste on continue avec les moyens que l’on a, variables d’année en année.”

C’est donc pour cela, qu’outre son rôle de coach, Pierre Cornia prend inlassablement son bâton de pèlerin : “"Nous avons pu convaincre de nouveaux sponsors mais ils restent assez petits. La mort dans l’âme, nous avons donc dû restreindre nos ambitions. Cette saison, il n’y aura pas de Coupe d’Europe malgré le boost que cela apporte en matière de formation, regrette-t-il. Sauf miracle de dernière minute, nous n’aurons sans doute pas non plus d’étrangère ce qui a pour effet mécanique de limiter nos ambitions. Nous ne ferons donc certainement pas mieux que la saison dernière mais avec nos jeunes et l’aide de Louann Battiston, une jeune ancienne qui nous épaulera jusqu’en décembre avant de rejoindre une université américaine, nous espérons néanmoins maintenir notre sans-faute en matière de playoffs en enchaînant une dixième qualification. Ce sera difficile mais cela reste possible et n’en sera que plus beau !