Fumigènes, envahissement de terrain, coups à des joueurs: triste fin de match à Verlaine-Rochefort en D2ACFF

Samedi soir, aux Six Bonniers, on a d’abord vu tout ce qui fait plaisir: une belle ambiance malgré quelques fumigènes nauséabonds, une équipe de Verlaine bien en place et de beaux buts. Puis, malheureusement, on a assisté à des scènes déplorables: un envahissement de terrain par des énergumènes sympathisants de Rochefort, des coups portés aux joueurs de Verlaine qui fêtaient la victoire sur la pelouse, des enfants en pleurs et même un homme âgé blessé au visage par un de ces abrutis décérébrés! Quelle tristesse à ce niveau… La pire imitation de ce qu’on déplore parfois dans les stades de D1.